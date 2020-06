Ponte Morandi, il 14 giugno 'Ballata' con Pausini, Antonacci e Paoli

Parterre de rois a Genova, sul mare della Foce, per il grande evento musicale (e solidale) dedicato alla città. Il 14 giugno a condurre 'Ballata per Genova', in diretta su Rai1 in prima serata, si alterneranno Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini. A esibirsi un cast di stelle, a partire da Laura Pausini. Con lei, sul palco, anche Biagio Antonacci, Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti, insieme agli sketch di Anna Mazzamauro. L'evento è gratuito e aperto a tutti, con 12mila biglietti che saranno messi a disposizione di cittadini e turisti dall'8 giugno. A dieci mesi dalla tragedia del Ponte Morandi, la serata-concerto è un modo per permettere a tutta Italia di abbracciare Genova.

"E’ un momento catartico, stiamo uscendo dalle emergenze, ci aspettiamo che molte persone vengano da fuori e vedano che Genova è raggiungibile: sarà un momento di rilancio e spettacolo per la città", ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti. L'evento è promosso dalla Msc Foundation del gruppo Msc insieme alla Regione e al Comune di Genova: in occasione della serata sarà attivata una raccolta fondi solidale, 'Anch'io Per Genova' destinata a finanziare un progetto architettonico di riqualificazione e rigenerazione urbana della zona della Valpolcevera colpita dal crollo di Ponte Morandi.

"E' una grande festa, un modo per dire che Genova c’è, è grande e sa come comportarsi. Questo è il messaggio che vogliamo dare, un segnale che la città vuole crescere e si vuole offrire in una serata al meglio delle sue capacità", dice il sindaco della città, Marco Bucci. Per Msc Foundation è il primo progetto: "Siamo particolarmente lieti che sia dedicato proprio a Genova, una città che il gruppo porta nel cuore, nella quale ha iniziato a operare sin dalle origini, ormai quasi 50 anni fa, e che è diventata nel frattempo il primo porto al mondo per traffico crocieristico", spiega Daniela Picco, segretario generale della fondazione.

Con la campagna 'Anch’io per Genova' si potr̀à regalare alla città̀ il Parco del Mare, un’iniziativa destinata in particolare ai piuù giovani e alle famiglie. Un parco per una città più̀ bella, a misura di bambino, che permetta di giocare insieme apprendendo la bellezza e le caratteristiche del mare, elemento al quale Genova, la sua storia e il suo futuro sono indissolubilmente legati. La nuova area urbana sarà costituita da un parco diffuso, ramificato e integrato con gli edifici, facilmente raggiungibile dai genovesi e dai turisti sia con la Metro (fermata Brin) sia con la pista ciclabile.