Roma, cadavere carbonizzato tra i rifiuti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cadavere di un uomo è stato trovato alle 23.30 di ieri in un'area di via di Trigoria, all'altezza del civico 251. A fare la macabra scoperta i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio di rifiuti tra i quali era stato abbandonato il corpo. Sul posto i poliziotti di Spinaceto, una volante e gli agenti della Squadra Mobile titolari delle indagini. La Procura di Roma indaga per omicidio, il fascicolo è al momento contro ignoti. Domani è prevista l’autopsia sul corpo.