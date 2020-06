Violante: "Idea sorteggio membri Csm? Norma può essere raggirata, serve scossa morale"

(Luciano Violante)

"E' un'ipotesi da prendere in considerazione, ma può essere raggirata. Le correnti, se si mettono d'accordo, possono decidere che chi non viene eletto si dimette. Serve una scossa morale all'interno della magistratura. Non è un problema di leggi, serve riprendere in mano la questione morale". Lo dice all'AdnKronos Luciano Violante, ex presidente della Camera ed ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, commentando la proposta avanzata da Bruno Tinti dalle colonne di Italia Oggi di procedere per sorteggio alla composizione dei membri del Csm e dell'Anm, per evitare che nelle nomine dei magistrati influiscano giochi di potere e di correnti.

"Propongo - continua Violante - che a metà consiliatura si sorteggi la metà dei membri laici e la metà dei componenti togati. I sorteggiati decadono e si ricorre a nuove elezioni. L'organo così non viene rinnovato, ma si rinnovano i singoli componenti. In questo modo si potrebbe ridurre il peso delle correnti. Inoltre, se il Csm non dovesse per tempo decidere i capi degli uffici, dovrebbe deciderli un altro organo, come, per esempio, il vicepresidente con il presidente della Cassazione e il procuratore generale presso la Cassazione. In questo modo si evitano i contratti tra le parti".