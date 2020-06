Aggredita dai vicini, dorme in auto da 7 settimane

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dorme in auto da sette settimane Loriana, di 60 anni, in una Fiat 600 azzurra a Villanuova sul Clisi (Brescia) per paura dei vicini. Dal 24 aprile scorso, quando ha trovato per la seconda volta in pochi giorni tutte le gomme della sua auto tagliate, la donna non ha più dormito in casa. La 60enne ha più volte denunciato i suoi vicini, una famiglia di sette persone che abita nell'appartamento sotto il suo, per aggressioni e minacce anche di morte ricevute negli ultimi 5 anni.

Uno dei componenti della famiglia ha anche ricevuto un ammonimento dal questore. Loriana lavora in una casa di riposo e di notte dorme in un parcheggio pubblico sotto una telecamera, così "se mi succede qualcosa almeno sanno chi è stato", riferisce al Giornale di Brescia. L'Aler (Agenzia Lombarda per l'Edilizia Residenziale) aveva concesso già 5 anni fa alla 60enne il cambio alloggio, ma la donna non è mai stata trasferita.