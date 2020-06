Si butta nuda dal secondo piano per fuggire dal fidanzato

(FOTOGRAMMA)

Si è buttata dal secondo piano, completamente nuda, per sfuggire al fidanzato che la teneva segregata in casa da sabato scorso. E' accaduto in via Biella, a Milano. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti sono intervenuti raccogliendo la testimonianza della donna, 26 anni, che si era rifugiata in un esercizio commerciale, in pieno stato di agitazione, soccorsa in prima battuta da un'anziana. Da una prima ricostruzione è emerso che il fidanzato, O. G., 40 anni, aveva già precedenti per maltrattamenti non denunciati. La donna è riuscita a scappare approfittando di un attimo di distrazione del compagno ed è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale.