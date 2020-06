Carabinieri celebrano 205esimo fondazione

All’interno della Caserma 'Salvo D’Acquisto' di Tor di Quinto a Roma, l’Arma dei Carabinieri celebra il 205esimo annuale di Fondazione, alla presenza di autorità parlamentari e di governo, di esponenti delle magistrature e del comandante generale Giovanni Nistri.

La cerimonia, con lo schieramento di tre Reggimenti di formazione rappresentativi di tutte le organizzazioni dell’Arma, da quella Addestrativa alla Territoriale, dalla Mobile e Speciale alla Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, prevede gli onori al ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

"Oggi il modello carabinieri è un solido riferimento della comunità internazionale", ha detto Trenta nel suo discorso pronunciato durante le celebrazioni. L'Arma, ha aggiunto, è "una straordinaria, unica realtà tutta italiana che non trova eguali in nessun altro Pese del mondo. Le pagine della sua storia descrivono chiaramente un rapporto privilegiato tra gli italiani e i loro Carabinieri". "Non dimentichiamoci mai - ha poi sottolineato - il prezzo che i nostri carabinieri, i nostri militari, tutti i servitori delle nostre istituzioni, sono troppo spesso chiamati a pagare affinché tutti noi possiamo continuare a godere di quella libertà, di quella democrazia e di quella legalità a cui siamo abituati".

Alla cerimonia erano presenti autorità Parlamentari e di Governo, esponenti delle Magistrature e il Comandante Generale Giovanni Nistri. "Dobbiamo continuare a saperci meritare la stima, l'affetto e la riconoscenza" dei cittadini per ciò che facciamo, ha sottolineato Nistri, ovvero "niente altro che essere persone ordinarie che cercano di dare qualcosa in più per la vita delle libere istituzioni". Oggi il presidente della Repubblica, ha ricordato Nistri, "ha detto che l'Arma è il volto della Repubblica nella tutela dei diritti dei cittadini, ecco questo credo sia il miglior augurio, il miglior auspicio e il maggior impegno che dobbiamo assumere".

Mattarella - "Un lungo cammino della storia d'Italia, nell'ambito della quale i Carabinieri sono protagonisti, per la loro dedizione al bene comune e per il presidio espresso dei valori più alti della nostra comunità: la libertà, l'unità, la coesione sociale, la legalità", ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al generale Nistri. Nel messaggio il capo dello Stato ha rivolto "un commosso pensiero ai Carabinieri che hanno testimoniato con l'estremo sacrificio il loro attaccamento alle istituzioni e alla comunità dei cittadini. Alle loro famiglie, che con dignità e coraggio, vivono il dolore di una perdita incolmabile, desidero far giungere l'affettuosa vicinanza e la riconoscenza del Paese". Da Mattarella è arrivato poi "un deferente omaggio alla Bandiera, simbolo dell'Italia e manifestazione del valore dell'Arma, insignita oggi della Medaglia d'Oro al Merito Civile per le prove di coraggio e determinazione offerte dal Gruppo di intervento speciale, nel contrasto alla minaccia portata contro le istituzioni democratiche, dall'eversione interna, dal terrorismo internazionale e dalla criminalità organizzata. Una Bandiera gloriosa, decorata quest'anno con la Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte, per l'encomiabile impegno dimostrato in cinquant'anni di attività dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, per l'azione con cui contribuisce alla salvaguardia dei beni artistici e archeologici".