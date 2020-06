Fuga d'amore con 13enne, fermato un 27enne

Si erano conosciuti sul web alcuni mesi fa. Poi tra un 27enne originario del Mali e una 13enne della provincia di Catania era iniziata una fitta corrispondenza via social. Sms e chat fino ad arrivare alla decisione di vedersi. Così il 27enne, residente a Frosinone, ha raggiunto la ragazzina nel suo paese di origine e insieme sono partiti alla volta di Raffadali, in provincia di Agrigento, dove due suoi connazionali hanno fornito alla coppia un appoggio per dormire. Una fuga d'amore 2.0 finita, però, con il fermo del 27enne. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Agrigento ed eseguito nella tarda serata di ieri dai militari a Raffadali.

Le indagini sono scattate lunedì scorso dopo l'allontanamento da casa della 13enne. Per tutta la notte sono andate avanti le ricerche e i militari hanno passato al setaccio tutti i luoghi frequentati dalla ragazzina. Ieri mattina il lieto fine. I carabinieri hanno trovato la ragazzina e il 27enne in un'abitazione del centro storico di Raffadali. Il 27enne, che adesso è accusato di sottrazione di persona incapace e di atti sessuali con minorenne, è stato subito trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida del fermo. I due connazionali dovranno, invece, rispondere di favoreggiamento personale. La ragazzina sta bene ed è stata affidata ai propri genitori.