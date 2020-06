Passeggia per mano con la fidanzata, investito e ucciso

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Stava camminando sul ciglio della strada con la sua ragazza, a San Romano di Mercato Saraceno, nel cesenate, in un punto privo di marciapiede, quando un’auto lo ha investito e lui è morto sul colpo. A perdere la vita è stato un ragazzo di 27 anni, mentre la ragazza che era con lui è rimasta illesa.

L’incidente è avvenuto stamattina attorno alle 11, lungo via Pietro Nenni, in direzione Piavola: un’utilitaria, guidata da un uomo anziano residente in zona, in fase di sorpasso avrebbe allargato la traiettoria, centrando il giovane. A nulla è valso l’immediato intervento del 118, per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri di Borello per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.