Soldi nel controsoffitto, Corona assolto in via definitiva

(Foto Fotogramma)

La procura generale di Milano non ha presentato ricorso in Cassazione e così l’assoluzione di Fabrizio Corona dall’accusa di intestazione fittizia di beni - circa 2,6 milioni di euro trovati in un controsoffitto e in due cassette di sicurezza in Austria - diventa definitiva. Si tratta di un'imputazione caduta in primo grado e in appello, mentre nello stesso processo Corona era stato condannato a 6 mesi nel processo di secondo grado per un illecito fiscale su una cartella esattoriale.

I difensori, gli avvocati Ivano Chiesa e Luca Sirotti, hanno invece depositato il ricorso alla Suprema Corte contro la condanna per il reato fiscale e l’udienza è fissata per il prossimo 9 luglio.

L'ex 're dei paparazzi' rientrato in carcere lo scorso marzo, dopo il no al programma di affidamento, rischia di restarci fino a fine 2022.