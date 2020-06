Trovato un altro cadavere nel Po

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cadavere di un giovane di 29 anni è stato ripescato questa mattina nel Po dai vigili del fuoco. Si tratta del secondo giovane trovato cadavere nelle acque del fiume dopo il 28enne originario delle Bahamas recuperato ieri. La vittima trovata stamani era l'amico del giovane cui da giorni si erano perse le tracce. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i due giovani erano arrivati nel capoluogo piemontese alla fine dello scorso mese.

Al momento sui corpi dei due ragazzi "non emergono elementi che facciano pensare che siano stati vittime di atti violenti" ha sottolineato il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, che ha aggiunto: "A questo punto è fondamentale l'esito delle autopsie che saranno eseguite a breve". "Dai primi esami compiuti dal medico legale - ha proseguito il questore - possiamo pertanto escludere che le ferite apparenti rilevate su entrambi i corpi possano essere state la causa della morte. Secondo gli accertamenti - ha aggiunto - i due giovani sarebbero stati in acqua da 24 a 72 ore".

Le due vittime erano entrambe originarie delle Bahamas. Il 29enne era in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità austriache e residente a Vienna dove frequentava un corso per diplomatici. Il secondo è un cittadino canadese residente a Londra per motivi di studio.

"Le ultime tracce dei due giovani - ha aggiunto Marco Martino, dirigente della Squadra mobile torinese che sta svolgendo le indagini - risalgono agli ultimi giorni di maggio. I due giovani erano amici da diversi anni e si erano dati appuntamento nel capoluogo piemontese dove uno dei due doveva partecipare a una conferenza. Entrambi hanno soggiornato in un b&b cittadino". Intanto, a Torino in queste ore è arrivato un delegato che consolato delle Bahamas per seguire da vicino la vicenda.