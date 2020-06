Danno erariale per vendita Palazzo Beretta, invito a dedurre per Garavaglia

(Fotogramma)

La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un invito a dedurre per il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia nel procedimento relativo alla vendita di Palazzo Beretta, all'epoca sede dell'Asl, venduto a un prezzo inferiore al suo valore, secondo gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. In particolare il danno erariale per la vendita dell'immobile di corso Italia viene quantificato tra i 2 milioni e i 13 milioni di euro, mentre il danno da locazione sarebbe pari a 9,5 milioni.

L'invito a dedurre per il presunto illecito finanziario "nella gestione del patrimonio e delle risorse pubbliche", riguarda l'ex assessore lombardo all'economia che avrebbe avuto un "ruolo propulsivo pressando per la conclusione della vendita" e assumendo con i suoi comportamenti la "regia dell'intera operazione, nonostante la posizione di conflitto di interessi". Ma riguarda anche altri tre profili: l'allora vicedirettore generale pro-tempore di Infrastrutture Lombarde (Ilspa), l'allora direttore generale pro-tempore dell'Asl di Milano che avrebbe "pregiudicato gli interessi dell'azienda sanitaria" e l'allora direttore generale pro-tempore al Welfare di Regione Lombardia.

Al centro dell'inchiesta c'è la vendita del palazzo da parte della Asl a Cassa depositi e prestiti, il contratto di locazione fino al trasferimento degli uffici in altra sede, la rivendita dello stesso immobile da parte della Cdp a Beni Stabili per 38 milioni e la ristrutturazione della nuova sede della Asl. Nel 2016 la vendita dell'immobile al prezzo di 25 milioni e l'immediato acquisto a 38 milioni aveva subito suscitato perplessità anche sulla stampa. Ora la giustizia amministrativa rivela la "diseconomicità" dell'operazione riguardo a tre profili: "La radicale ed assoluta omissione dei principi e degli istituti propri dell'evidenza pubblica; la grave ed inescusabile trascuratezza nella stima di congruità patrimoniale dell'immobile; l'evidente diseconomicità del costo accollato al bilancio dell'Asl di Milano per il pagamento del canone di locazione".

Se la vendita risulta inferiore anche all'ultimo valore di stima, con un danno massimo quantificato in 13 milioni di euro, pari alla differenza tra la vendita e il successivo acquisto, l'altro danno riguarda l'affitto evitabile qualora l'operazione fosse stata programmata correttamente, ossia in modo contestuale all'individuazione della nuova sede dove sono stati trasferiti gli uffici dell'azienda sanitaria. Il danno da locazione è quantificabile in 9,5 milioni per i canoni computati in sei anni, di cui 6 milioni già pagati.