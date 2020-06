Putin dal Papa

Immagine di repertorio (FOTOGRAMMA/IPA)

"Posso confermare che il Santo Padre riceverà in udienza in Vaticano il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il prossimo 4 luglio". Lo ha affermato il direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, come riferisce il Sir.

Il Cremlino conferma che il presidente Putin sarà ricevuto in Vaticano, per un incontro con Papa Francesco ma precisa, come rende noto l'agenzia Tass, che da parte russa non si considera la possibilità di invitare il Pontefice a visitare la Russia.



"Sono in corso i preparativi per la visita e per i suoi incontri a Roma. Durante il suo viaggio è in programma una udienza con il Papa", ha spiegato Dmitry Peskov, anticipando che saranno resi noti i dettagli della visita a tempo dovuto.