Roma, a ruba le ruote delle Smart

Una delle Smart alle quali hanno rubato le ruote (AdnKronos)

di Silvia Mancinelli

Decine di furti tutti uguali e nella stessa zona. Le denunce che arrivano ormai quotidianamente da una settimana a questa parte a forze dell'ordine e comitati di cittadini del Tiburtino hanno per lo più come protagonisti i proprietari di Smart, presi di mira dalla microcriminalità a caccia di ruote. "I quartieri della Tiburtina stanno vivendo in questi giorni un vero e proprio saccheggio delle ruote delle macchine parcheggiate, prevalentemente Smart - spiega Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio - Nell'ultima settimana furti si sono registrati in via Renato Simoni, via Bardanzellu, via Monti di Pietralata e via Achille Tedeschi".

"In questo caso non servono ronde notturne, come ho già effettuato in passato con i cittadini, ma occorre che le autorità intensifichino il controllo nelle officine e negli sfasci sulla regolarità delle loro ruote in vendita. Se poi le ruote rubate prendono la strada per l'estero o vengono montate su auto oggetto anche quelle di furto, è altro discorso. La pubblica sicurezza dovrebbe pattugliare maggiormente certe zone d'ombra della nostra periferia - conclude Montanini -. La sicurezza manca ed è evidente".