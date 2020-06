Blitz No Tav a Chiomonte

(Foto inviata dai manifestanti)

‘No Tav noi ci siamo’ è la scritta dello striscione aperto da alcuni No Tav ‘over 70’ che ieri sera intorno alle 23 hanno fatto incursione all’interno del cantiere Tav a Chiomonte. I manifestanti, che secondo quanto riferito da esponenti del movimento avrebbero "approfittato di alcune falle nella sicurezza per fare un giro dentro al cantiere", sono stati fermati dalle forze dell’ordine e identificati. Sulla pagina Fb di Notav.info sono state postate alcune fotografie del blitz al cantiere accompagnate dalla scritta: "Nessuna pace per chi vuole distruggere la nostra terra. L’estate è lunga da passare (per voi), noi non ci stancheremo mai! Avanti No Tav".