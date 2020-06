Capriccio estivo

(Afp)

Questo weekend segnerà il primo caldo esplosivo della stagione. Anche se il meteo continuerà a fare un po' i capricci e la stabilità atmosferica verrà minata da numerosi temporali possibili tra oggi e domani.

Partendo da oggi, ecco che al mattino troveremo attivi alcuni residui rovesci a ridosso dei settori alpini centro occidentali eredità di una maggior instabilità della notte precedente ma in rapida attenuazione. Altrove il meteo si manterrà decisamente tranquillo e con temperature in ulteriore aumento con caldo già piuttosto intenso specie sulle Isole Maggiori e su gran parte delle regioni meridionali.

Domenica, seppur in un contesto governato dal bollente Anticiclone africano, farà registrare una maggior ingerenza temporalesca. Nel corso della mattinata la troveremo infatti già in atto sui monti del Piemonte, della Valle d'Aosta ed in seguito quelli della Lombardia. Attenzione alle ore pomeridiane quando altri rovesci temporaleschi si concentreranno ancora una volta sui rilievi alpini centro occidentali fino a quelli del Trentino.

Occasionalmente qualche temporale arriverà a spingersi sino alle pianure adiacenti del Piemonte dell'alta Lombardia e nelle vallate interne del Trentino. Sul tardo pomeriggio alcuni improvvisi acquazzoni accompagnati da qualche colpo di tuono non sono da escludere sull'Appennino tosco emiliano e sui rilievi abruzzesi. Sul resto d'Italia il tempo continuerà a mantenersi ben stabile ma soprattutto molto caldo in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori dove le temperature risulteranno davvero molto elevate con picchi prossimi ai 40°C sulle zone interne della Sicilia e della Calabria.