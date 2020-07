Dalla Libia su un barchino, 38 migranti a Lampedusa

Immagine di repertorio (Afp)

Trentotto immigrati a bordo di un barchino proveniente dalla Libia sono stati trainati in porto a Lampedusa dalla Guardia Costiera. A quanto riferisce su Twitter Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, si tratta di "20 uomini, 17 donne e una bambina, Costa d'avorio, Guinea e Tunisia i paesi di origine, #Libia quello di partenza. Alcuni di loro erano disidratati. In particolare una donna versava in brutte condizioni di salute".