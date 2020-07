Fiamme in casa, morti due anziani

Una coppia di anziani è morta nella notte fra le fiamme che hanno divorato una villetta a Marcon (Venezia), in via Raffaello. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 4,20; al momento del loro arrivo l'incendio era completamente generalizzato nel piano di residenza della coppia.

Le tre squadre arrivate da Mestre, coordinate dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo, che ha completamente devastato il primo livello dell'abitazione, dove si trovavano le due persone, trovate senza vita dai pompieri entrati con gli autoprotettori.

Parzialmente danneggiato il piano superiore. Sul posto per le prime verifiche tecniche il dirigente di supporto dei pompieri di Venezia Giuseppe Costa. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione, che verrà posta sotto sequestro. Le cause dell'incendio saranno accertate dal personale tecnico del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale (Niat).