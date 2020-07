In moto senza patente, tenta di investire carabinieri

(Fotogramma)

In moto senza patente, non si ferma all'alt e tenta di investire i carabinieri. E' successo a Cirò Marina, nel crotonese, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 61enne per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, mentre si trovava alla guida di un motoveicolo, nonostante fosse sprovvisto di patente, non si è fermato all’ “Alt!” intimatogli dai carabinieri e, per darsi alla fuga, ha cercato di investirli. Immediatamente bloccato, l’uomo è stato tratto in arresto. Il veicolo, sprovvisto di immatricolazione e di copertura assicurativa, è stato sequestrato. L’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.