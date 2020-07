Prof sospesa: "Procedimento illegittimo"

(Fermo immagine Rai /Tgr)

"Mi aspetto la revoca del procedimento perché illegittimo, io tengo in particolare a questo". Così Maria Rosa Dell'Aria, la docente palermitana sospesa dal Provveditore, intervenendo a 'Una Marina di Libri', intervistata dal giornalista Enrico Del Mercato.

"Il web - spiega ancora la prof - sta veicolando tanto odio, si cercano nemici, con offese gravissime. Anche questa vicenda nasce da una manifestazione di odio, da un tweet in cui si dice che io avrei paragonato Salvini a Hitler. Con una sottosegretaria che dice che io dovevo essere cacciata 'con ignominia'. E' bene che io non le abbia lette, perché non sono sui social. Ma sono stata molto ferita da questa vicenda".

"Mi dispiace - aggiunge - che ora i miei studenti mi chiedano se possono scrivere o dire cose che pensano. Anche miei colleghi si pongono delle domande. E questo mi dispiace molto".