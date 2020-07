Marina Militare, consegnata bandiera combattimento a fregata Federico Martinengo

(us Marina Militare)

Alla Stazione Navale Mar Grande di Taranto si è conclusa la Giornata della Marina 2019, atto conclusivo di un lungo weekend di eventi che hanno caratterizzato l'importante celebrazione dedicata agli uomini e alle donne della Forza Armata. Ha presenziato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, accompagnata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa generale Enzo Vecciarelli e dal Capo di stato Maggiore della Marina ammiraglio Valter Girardelli.

Carica di significato è stata la consegna della bandiera di combattimento alla fregata Federico Martinengo, salutata con 21 salve di cannone. La consegna della bandiera sancisce l'ingresso ufficiale dell'unità nella squadra navale ed il vessillo accompagnerà la nave e gli equipaggi che si susseguiranno in tutta la sua vita operativa, sia in pace che in guerra, custodita nel proprio cofano.