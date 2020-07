Roma, incendio in un magazzino: nessun ferito

Incendio nelle prime ore di questa mattina nel magazzino di una società in via Padre Corrado De Lauro nella zona di Dragona a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Acilia e i vigili del fuoco. Nel magazzino c'erano numerose celle frigorifere con alimenti e carne surgelata. Nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause del rogo, forse legate a un cortocircuito.