Papa: "Fa male trovare uomini di Chiesa che fanno affari"

Papa Francesco

di Enzo Bonaiuto

"Fa tanto male, quando si trovano dei pastori che fanno affari con la grazia di Dio". E' quanto afferma Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata alla domus di Santa Marta in Vaticano, osservando che "nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, come se noi volessimo dare una tangente al Signore. No, la cosa non va! - avverte - Dio ci salva gratis, non ci fa pagare".

"Non bisogna mercanteggiare con Dio, con Dio non si tratta", ribadisce il Pontefice. "La vita cristiana è per servire. E' molto triste quando troviamo cristiani che all'inizio servono il popolo di Dio e dopo finiscono per servirsi del popolo di Dio. Questo fa tanto male: la vocazione è per 'servire' non per 'servirsi di'...".