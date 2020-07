Pompiere muore durante un intervento

(Fotogramma)

Un vigile del fuoco di 54 anni è morto nella notte durante lo spegnimento di un incendio in un maneggio in provincia di Taranto, tra San Giorgio Jonico e Pulsano. Cordoglio hanno espresso la Protezione civile e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Prosegue con ancora più forza il mio impegno per un piano di assunzioni straordinario, con l'obiettivo di equiparare il trattamento dei pompieri a quello delle altre forze di sicurezza - dice Salvini - Ha perso la vita mentre era in servizio a conferma che quello dei vigili del fuoco non è un semplice lavoro ma una vera e propria missione".