Amanda Knox è in Italia

L'arrivo di Amanda Knox in Italia all'aeroporto di Linate (Fotogramma)

E' arrivata in Italia Amanda Knox, la giovane americana condannata in primo grado e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007. Si tratta della sua prima volta in Italia, dopo l'assoluzione del 2011. Amanda, che è atterrata a Linate, non ha risposto ai cronisti che la attendevano all'aeroporto. Sabato è previsto il suo intervento al festival della giustizia penale di Modena, evento organizzato dalla Camera penale di Modena e da 'Italy Innocence Project' sul tema dell'errore giudiziario. "Il processo penale mediatico al cospetto dell'errore giudiziario" è il titolo del panel in cui interverrà la Knox.

"Ho scelto di non rilasciare interviste prima del mio arrivo in Italia, perché credo che le parole che dirò a Modena parleranno da sole", ha scritto la statunitense sul suo profilo Twitter.

"Orgoglioso della mia donna, la mia eroina, e orgoglioso del suo libro 'Your Content, My Life' ". Questo il tweet scritto dal fidanzato di Amanda, Christopher Robinson, che ha accompagnato la donna nel suo ritorno in Italia.