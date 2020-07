Come vestirsi il giorno della Maturità

(Fotogramma)

Manca meno di una settimana alla Prima Prova della Maturità 2019 che sarà mercoledì 19 giugno. Sarà la prima Maturità dei nati nel 2000 ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia, con 3,8 milioni di follower, sta vivendo questi momenti di ansia con tutti i maturandi d’Italia e fra meme divertenti, ripassi dell’ultimo momento e…. qualche consiglio di abbigliamento!

Dopo i consigli del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, ieri su Radio Uno durante la trasmissione 'Un giorno da Pecora' su come debbano vestirsi gli studenti alla Maturità: "Consiglierei di vestirsi in modo comodo, con un abbigliamento decoroso, ai maschi suggerirei di indossare una camicia di cotone, visto il caldo. No ai pantaloncini corti e no alle infradito!", ScuolaZoo ha subito pubblicato un vademecum su cosa indossare alla Maturità, per rimanere freschi, comodi ed essere appropriati durante gli Esami.

Parola d'ordine, sobrietà: prima di parlare di cosa è meglio indossare durante gli esami di maturità è importante discutere di cosa è meglio lasciare a casa ben chiuso dentro l'armadio. No a canotte scollate, spalle e pancia scoperte, pantaloncini, vestiti corti e minigonne, scarpe aperte e tacchi: ci sarà tempo durante l’estate per indossare tutti questi capi d’abbigliamento!

Consigli per ragazze: scegliere colori tenuti e capi semplici, come ad esempio una camicia fresca e dei pantaloni lunghi fino al ginocchio o modello caprese (lunghi fino alle caviglie). Da evitare espadrillas e infradito che fanno tanto effetto mare, sono da preferire scarpe sobrie come delle ballerine o delle sneakers basse! La sobrietà vale anche per il trucco e le pettinature: via libera a comodi chignon, code di cavallo, semplici trecce e se si decide per il trucco, da ricordare che carnevale è lontano e l’effetto mascherone non piace a nessuno perciò è bene scegliere tonalità neutre per un look nude effetto naturale.

Consigli per ragazzi: la camicia è una scelta classica, la suggerisce anche Bussetti, ma, se l’idea di rimboccarsi le maniche non alletta, l'alternativa è una polo dai colori pastello ed evitare le t-shirt. Via libera a jeans, senza strappi o borchie, pantaloni lunghi e scarpe chiuse! In ultimo: l’ideale è puntare su tagli di capelli che non comprendano creste eccessive o rasature troppo originali.

Il consiglio di ScuolaZoo è quindi quello di puntare su un abbigliamento che faccia sentire a proprio agio, ma che sia libero di tutti quel superfluo che avrebbe lo stesso risultato di una freccia luminosa puntata addosso!