13enne nuda su chat di classe, scatta indagine

(Fotogramma)

Le foto ed i filmati di una ragazzina di 13 anni, nuda e in atteggiamenti intimi con altri compagni, sono finiti sulla chat Whatsapp della sua classe. E' accaduto in una scuola media della provincia di Pavia, come riporta il quotidiano La Provincia pavese. Il caso, che vede coinvolti tutti studenti minorenni di età compresa tra i 13 e i 15 anni, è stato segnalato alle autorità dalle insegnanti, che erano state avvertite dalla psicologa dell'istituto scolastico. Alcune ragazze della scuola si erano rivolte allo sportello di supporto per denunciare la situazione. Ora sono in corso le verifiche della questura, che dovrà chiarire le circostanze in cui è stato prodotto e diffuso il materiale pedopornografico.

Dovrà essere accertato se le immagini e i filmati siano stati condivisi anche su altri social network e chi li abbia prodotti e messi in rete. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la ragazzina fosse consapevole di essere ripresa, e che in alcuni casi avrebbe manovrato lei il cellulare. Da verificare se lo abbia fatto per esibizionismo, o le sia stato offerto del denaro in cambio di quegli scatti.