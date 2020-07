Ragusa, al via Festival 'A tutto volume'

A tutto volume

Soffia le sue prime dieci candeline il festival “A Tutto Volume” che ha preso il via al Parco Giovanni Paolo II a Ragusa. "La lettura al centro di tutto, perché è uno strumento invincibile per lo sviluppo di una comunità, la crescita non solo culturale, ma soprattutto umana della società. Questo è il messaggio che sottende sin dal primo anno lo spirito della manifestazione e che anche oggi pomeriggio è stato affermato con forza dal primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassì, dal direttore Di Salvo ma anche dai primi ospiti della manifestazione", si legge in una nota.

In dieci anni sono stati più di 250 gli autori che hanno presentato i propri libri alla manifestazione passata dalla ventina di incontri del primo anno agli ottanta di questa edizione, compresa la sezione ExtraVolume. "Una bellissima festa di compleanno con i primi attesissimi ospiti: ad aprire il noto archeologo e scrittore internazionale Valerio Massimo Manfredi che ha incantato la platea raccontando le meraviglie della storia italiana. A seguire Michela Marzano e la sua Idda per un inno all’amore che sopravvive ad ogni cosa; Giorgio Donegani e la figlia Martina e la loro analisi sulle fake news e il mangiare bene senza fisime, intervistati da uno dei cinque guest directors dell’edizione 2019, Antonio Pascale; e Pino Corrias e il racconto travolgente dell’ex capitano Ultimo, dei suoi successi fino allo smembramento della sua squadra".