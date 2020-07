Bimbi picchiati per imparare Corano, due arresti

(FOTOGRAMMA)

Doveva essere una scuola islamica per insegnare a bambini e ragazzi tra i 7 e i 17 anni i principi del Corano ma era diventata un incubo per una sessantina di minorenni stranieri maltrattati e picchiati. Dopo indagini durate mesi e l'installazione di videocamere nascoste, la Squadra Mobile di Pisa venerdì sera ha fatto irruzione nel centro - un'associazione culturale islamica senegalese - e ha arrestato due persone, con l'accusa di maltrattamenti su minori, mentre una terza è indagata.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, i minori che frequentavano questa sorta di doposcuola allestito in un appartamento nel centro di Santa Croce sull'Arno (Pisa) erano picchiati anche con alcune mazze per imparare il Corano.



Sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, coordinati dal sostituto procuratore Flavia Alemi, nel doposcuola frequentato soprattutto da bambini africani, i due 'maestri' avevano il compito di tramandare il Corano anche con metodi violenti: dalle indagini per ora non sarebbero emersi insegnamenti antioccidentali impartiti dagli arrestati.