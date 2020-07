Cadaveri carbonizzati, nipote di Raco: "Non è certo che sia lui"

Foto Adnkronos

di Silvia Mancinelli

"Aspettiamo. Non siamo ancora sicuri che sia lui, nemmeno abbiamo visto il corpo". Così, all'Adnkronos, Cintia, nipote di Domenico Raco, arrivata nell'abitazione di Torvaianica, dove il 39enne elettricista viveva dopo essersi trasferito dalla Calabria. Ha gli occhi lucidi di chi ha pianto e ieri, per tutto il giorno, è stata in caserma insieme ai parenti di Maria Carozza, la 46enne presunta vittima del delitto di via di San Pancrazio. Sarebbero dei due, amici di famiglia ed entrambi scomparsi da ieri mattina, i corpi ritrovati nella Ford Fiesta carbonizzata.