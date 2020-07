Rocca di Papa, morto delegato del sindaco

(Fotogramma)

E' morto il delegato del sindaco di Rocca di Papa rimasto ferito nell'esplosione della scorsa settimana. “Nella serata si è spento Vincenzo Eleuteri, delegato del sindaco del comune di Rocca di Papa - comunica una nota della Asl Roma 2 - La permanenza prolungata a contatto con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell’incendio avevano determinato un grave danno alle vie respiratorie. Le condizioni del sindaco di Rocca di Papa rimangono gravi ma stabili" mentre le altre due persone attualmente ricoverate saranno dimesse una domattina e l’altra in settimana. In segno di lutto per la morte di Eleuteri, il Consiglio regionale del Lazio ha disposto per domani le bandiere a mezz'asta.