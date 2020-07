"Facciamo così. La prossima volta prendetevela con me". L'attore Edoardo Leo interviene così, dal suo profilo Twitter, sulla vicenda dell'aggressione di Trastevere, che ha visto protagonisti quattro ragazzi pestati ieri sera dopo aver trascorso la serata al Cinema America. L'attore romano ha accompagnato il suo messaggio con una foto in cui indossa, provocatoriamente, proprio la maglia del Cinema America, quella che ha scatenato la reazione violenta del gruppo di balordi. Sotto il post, pioggia di commenti di approvazione da parte di fan e cittadini indignati per l'episodio.