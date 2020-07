Sea Watch, Finanza a bordo per notifica decreto

(Fotogramma)

Il Decreto Sicurezza bis è stato notificato alla Sea Watch con migranti a bordo. Lo rende noto l'organizzazione su Twitter: "Questa notte la Guardia di Finanza ha fatto visita, per 2 volte, alla SeaWatch3 per notificare il Decreto Sicurezza bis alla nostra comandante. Non si comprende la necessità di farlo nel cuore della notte. Restiamo al largo di Lampedusa e reiteriamo la richiesta di sbarco".