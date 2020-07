Caos procure, venerdì plenum con Mattarella

(Fotogramma /Ipa)

All'ordine del giorno del plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura, convocato per venerdì alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, l'insediamento dei due consiglieri togati che prendono il posto dei dimissionari Corrado Cartoni e Gianluigi Morlini dopo il 'caos Procure'. Si tratta dei primi dei non eletti per i giudici di merito. Per loro ci sarà la verifica dei titoli, la cui proposta sarà presentata in plenum dalla commissione competente e il collocamento fuori ruolo.

La seduta straordinaria avrà a oggetto anche l'indizione delle elezioni suppletive per i due pm che dovranno sostituire gli altri due togati che si sono dimessi, Luigi Spina e Antonio Lepre, convocate dal Capo dello Stato per il 6 e 7 ottobre, e la nomina dell'ufficio elettorale centrale presso la corte di cassazione.

Per la categoria dei pm, infatti, non ci sono non eletti che possano subentrare perché alle scorse elezioni c'erano solo quattro candidati per quattro posti.