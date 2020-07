Giallo di Torvaianica, sabato l'autopsia

Foto Adnkronos

Bisognerà aspettare sabato mattina per provare a dipanare la nube che ancora avvolge il delitto di Torvaianica. A distanza di otto giorni, nell'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata, sarà infatti effettuato l'esame autoptico sui due cadaveri, trovati all'interno della Ford Fiesta carbonizzata in un terreno incolto di via San Pancrazio alle 8,40 di venerdì. Da lì si avrà la certezza dell'identità dei corpi irriconoscibili e tuttavia, con tutta probabilità, riconducibili a quelli di Maria Corazza e Domenico Raco, ma anche e soprattutto si accerterà la causa della morte e l'ipotesi che ci sia un responsabile terzo, autore dei due omicidi e dell'incendio per distruggere le prove.

Le telecamere di alcune abitazioni e quelle dei negozi della zona potranno ricostruire l'ultimo viaggio della Ford Fiesta di Maria Corazza, venerdì mattina. I carabinieri, impegnati nelle indagini, hanno acquisito i filmati nella speranza di capire cosa sia successo da quando Domenico Raco è salito a bordo dell'utilitaria grigia e chi fosse andato a prenderlo nell'officina (sprovvista di un impianto di videosorveglianza), dove l'uomo aveva portato la macchina di un amico pochi minuti prima delle 8. Dalle immagini delle telecamere sarà inoltre possibile capire chi fosse alla guida e se ci fosse un veicolo immediatamente dietro o sopraggiunto nella isolata via Pancrazio subito dopo la Fiesta.

Intanto i parenti più stretti di Domenico Raco, che con lui condividevano la villetta a due passi dal mare, sono stati convocati in caserma dai carabinieri, impegnati nelle indagini. Non ancora ascoltati, la sorella e il marito insieme alla nipote e al marito di quest'ultima, sono stati informati sulla data dell'autopsia, prevista per sabato. A loro sono state fatte poi domande sulle abitudini dell'uomo, amico intimo non solo di Maria Corazza, la donna che con ogni probabilità è la seconda vittima trovata carbonizzata all'interno della sua Ford Fiesta venerdì mattina, ma anche del compagno di lei con il quale compare in alcune foto sui social.