Si tuffa per festeggiare fine scuola, muore 15enne

(Fotogramma)

E' finita in tragedia per un ragazzino 15enne originario del Ghana la festa per la fine dell’anno scolastico. Il giovane si è tuffato, ieri, nel lago grande di Avigliana ma poco dopo si è sentito male. Immediatamente soccorso, è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale.

Sull’accaduto indagano i carabinieri mentre sarà l’autopsia a far luce sulle cause che hanno portato al decesso. Il giovane, che era ospite di una comunità di accoglienza dell’alta Valsusa, aveva appena dato l’esame di terza media.