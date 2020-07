Gli psicologi celebrano a Roma il trentennale della professione

Domani e dopo domani si celebra a Roma il trentennale della regolamentazione della professione dello psicologo a cura del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Nel pomeriggio di mercoledì 19 l’esecutivo del Cnop guidato dal Presidente Fulvio Giardina sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre il giorno 20, a partire dalle 10.30, la giornalista Paola Saluzzi guiderà una giornata densa di presenze istituzionali, del mondo della scienza e della cultura, presso lo spazio eventi di Piazza di Spagna. Saranno il Presidente Cnop Fulvio Giardina, il segretario nazionale Aupi Mario Sellini e il presidente Aip Santo Di Nuovo a dare il via alla giornata celebrativa che ospiterà diversi momenti di confronto con le istituzioni del nostro Paese. Paolo Ruffini, con la sensibilità artistica che lo caratterizza, affronterà la figura dello psicologo attraverso il suo progetto “up and down” nel complicato mondo delle disabilità mentali.

Lo speach internazionale attesissimo sarà curato da Irving Kirsch che attualmente dirige alla Harvard Medical School un programma di studi sul l’effetto psicologico alternativo all’uso dei farmaci antidepressivi.

Intervistato dalla giornalista Paola Emilia Cicerone, Kirsch presenterà nuovi dati sulla scarsa efficacia di questi farmaci, e le più recenti scoperte dell’effetto psicologico, che confermano la validità della psicoterapia come trattamento per la depressione, e più in generale il valore terapeutico di una buona relazione medico paziente.

La giornata sarà dedicata alla memoria di Adriano Ossicini, promotore della legge ordinistica.

In serata attesissima la sfida simbolica sul campo di calcio che vedrà la Nazionale Deputati scendere in campo contro la rappresentativa nazionale degli psicologi. “Un programma intenso ed articolato per illustrare il tema del convegno 'Lo psicologo: un professionista moderno al servizio del Paese" così il presidente Giardina invitando a seguire i lavori in streaming.