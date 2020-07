Sap, la Digos ha eseguito ordine rimuovendo striscione anti-Salvini

"Non serve mettere le mani avanti, dicendo di non essere contro le forze dell'ordine, quando per crucci di natura politica, pur di fare balzare il proprio dissenso agli onori delle cronache, si individua nella Polizia il capro espiatorio". A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), relativamente alla denuncia presentata dal giornalista salernitano Marco Giordano, contro i poliziotti della Digos che hanno rimosso uno striscione contro il ministro Matteo Salvini su cui era scritto: 'Questa Lega è una vergogna'.

"La Polizia ha risposto a un ordine impartito e, dunque, ha fatto il suo dovere. I colleghi devono essere tenuti fuori da qualsiasi contrasto ideologico. La Polizia di Stato - sottolinea Paoloni - serve appunto lo Stato, i cittadini e non questo o quel partito. Noi rispondiamo ad una sola bandiera, quella tricolore. Far passare il messaggio che la Polizia censuri i cittadini è pericoloso. I colleghi - conclude - non possono andarci di mezzo, quando la questione è prettamente politica".