Capri, negato imbarco ad ambulanza

Si è sbloccata la situazione della paziente che era bloccata nel porto di Napoli a bordo di un'ambulanza alla quale era stata negata l'autorizzazione a imbarcarsi sulla nave per tornare a Capri, dopo aver svolto una terapia in città. La donna si è resa disponibile a lasciare il mezzo e a effettuare il viaggio in nave su una sedia a rotelle, nonostante le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Capri, Marino Lembo, e il consigliere comunale Enrico Romano: "Siamo venuti per dare solidarietà alla signora - spiega all'Adnkronos Lembo - ma la situazione si è sbloccata per un suo atto di disponibilità. Il problema invece resta nella sua gravità e bisogna risolverlo assolutamente". Le compagnie di navigazione hanno espresso la volontà di attenersi alla normativa che vieta ai passeggeri di effettuare il viaggio in mare restando in garage, circostanza che impedisce ai pazienti allettati di viaggiare a bordo delle ambulanze. "Domani abbiamo un altro malato grave che deve venire a Napoli - conclude Lembo - bisogna risolvere questo problema altrimenti si ripresenterà".