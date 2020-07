Frati in soccorso dei single

(AFP)

A.a.a cercasi anima gemella. I Frati di Sant'Antonio da Padova si fanno in quattro per aiutare i single a trovare il partner della vita. L'insolita iniziativa - che è anche una opportunità di preghiera e di riflessione per chi ancora non ha trovato una strada nella vita - si svolgerà il 22 giugno nella Basilica del Santo. L’evento, spiegano i frati, è rivolto a persone single della fascia d’età 20 - 50 anni.

"Come frati abbiamo riflettuto su una situazione che coinvolge sempre più persone che non hanno ancora trovato una propria strada nella vita, che sia affettiva, personale o lavorativa - spiega il rettore della basilica, padre Oliviero Svanera, ideatore di questa originale iniziativa pastorale –. Persone che non hanno una gratificazione o uno sbocco vocazionale adeguato, che non significa necessariamente spirituale. Persone che cercano di dare un senso alla propria vita e che spesso portano sulle spalle una grande sofferenza, anche se non espressa esplicitamente. Per loro la nostra iniziativa vuole essere un’opportunità di preghiera, riflessione e incontro affidandosi all’intercessione di sant’Antonio".

L'iniziativa prende spunto da una forma di devozione popolare particolarmente diffusa in Portogallo, terra natale di sant’Antonio, e nei Paesi dell’America Latina, in cui il Santo è invocato per trovare marito o moglie, ovvero per 'accasarsi'. Sabato 22, dunque, a partire dalle 16.30 ci sarà l'accoglienza dei single nella Sala dello Studio Teologico; seguirà la testimonianza del 'Gruppo Sale' nato ai Santuari Antoniani di Camposampiero come occasione di incontro, amicizia e confronto per chi, per svariati motivi, si ritrova ad affrontare da solo l’età adulta. Alle 19 ci si sposta in basilica per la messa e la preghiera del 'Si quaeris miracula' ('Se cerchi miracoli') e al termine i partecipanti, dotati di pass, si ritroveranno nel chiostro del Beato Luca Belludi per 'Love is all around', festa e fraternità con la Banda musicale di Selvazzano Dentro. Obbligatoria l’iscrizione sul sito Santantonio.org.