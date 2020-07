Maturità, Cardinale: ''In Italia è sempre 'Il Giorno della Civetta'"

Claudia Cardinale (Fotogramma)

"Il romanzo di Sciascia è sempre molto attuale. Diciamo che in Italia è sempre 'Il Giorno della Civetta'. Quel film per me fu molto importante e molto bello, ho tanti bei ricordi, ero giovane e sono molto contenta che quella storia di Sciascia sia uscita tra le tracce dell'esame di maturità''. Così all'Adnkronos Claudia Cardinale commenta la presenza della traccia sul romanzo di Sciascia 'Il Giorno Civetta' tra quelle proposte quest'anno per l'esame di Maturità. Dal libro infatti fu tratto l'omonimo film del 1968 diretto da Damiano Damiani dove l'attrice interpretava il ruolo di Rosa Nicolosi, una vittima di azioni mafiose, al fianco di Franco Nero, nei panni invece del capitano dei carabinieri Bellodi. "Sono felice che sia stato messo tra le tracce dell'esame di maturità -conclude la Cardinale- perché tratta temi purtroppo ancora oggi molto attuali'', conclude l'attrice.