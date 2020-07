Migranti, sos da imbarcazione con 120 a bordo

(Afp)

"L’Alarm Phone è stato contattato da un’imbarcazione partita dalla #Libia stanotte. A bordo ci sono circa 120 persone, incluse 15 donne e 6 bambini. Il motore è in avaria e varie persone stanno male. Urge salvataggio immediato!". Lo scrive Alarm Phone sul suo profilo Twitter evidenziando poi in un tweet successivo di avere "informato le autorità italiane e la cosiddetta Guardia costiera Libica, dato che l'Europa ha costantemente fallito nel rispondere a situazioni di pericolo in questa zona del Mediterraneo. La GC libica ha ricevuto le nostre informazioni ma non reagisce dalle 14.10".