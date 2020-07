Salvini alla conclusione del corso di Alta Formazione interforze: ''Siete tra parti migliori Paese''

"Siete una delle parti migliori del nostro Paese. Sono umilmente a servizio della vostra esperienza che è nel macro, poi io mi occupo della cornice e del micro che significa garantire uomini e mezzi. Occorre coniugare il macro e il micro. Quindi, sarò qua all'inaugurazione del nuovo corso e spero anche alla chiusura, con nuove esperienze internazionali portando in dote più uomini e più mezzi e poi qualcosa che non c'è a decreto, un rispetto che è dovuto alle forze dell'ordine e a chi indossa una divisa". Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del suo intervento alla cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2018/2019 del XXXIV corso di Alta Formazione alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, in piazza di Priscilla, a Roma.

Al termine della cerimonia ai 23 frequentatori del corso sono stati consegnati i relativi diplomi e distintivi da uniforme, nonché il diploma del Master di secondo livello in sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale della ‘Sapienza’ Università di Roma. Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità del mondo istituzionale e accademico.

"L’essenza della scuola, che è l’unico esempio in Europa di istituto formativo interforze, è la promozione della cultura del coordinamento", ha detto il generale della Guardia di finanza e direttore della Scuola, Giuseppe Bottillo.