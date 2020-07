Sarri come Giuda nel presepe di Napoli

(Fotogramma)

Maurizio Sarri si presenta al popolo juventino e alla stampa nelle vesti di nuovo allenatore del Club di Torino. Ma se nel #SarriDay esplode la gioia dei bianconeri di tutta Italia, che applaudono all'arrivo del nuovo Mister, lo stesso non si può dire dei tifosi napoletani, 'orfani' del tecnico che ora accusano di "tradimento" per essere passato al "nemico".

Delusione e rancore che da qualche giorno hanno letteralmente preso forma, uscendo dai confini dello stadio, dei bar e dei social, per sbarcare addirittura nel presepe. L'idea è di Genny Di Virgilio, maestro artigiano di San Gregorio Armeno, che ha voluto rappresentare - formato statuina - il sentimento dei tifosi azzurri: un Sarri-Giuda in tuta bianconera, con tanto di sacchetto contenente 30 denari.