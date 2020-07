Aggredito a comizio Salvini, denunciati militanti Forza Nuova

(Fotogramma)

La Digos di Cremona ha deferito in stato di libertà due simpatizzanti di Forza Nuova per l'aggressione ai danni di un ragazzo in occasione del comizio del vicepremier leghista Matteo Salvini dello scorso 3 giugno. I due attivisti del movimento politico di estrema destra avrebbero colpito con schiaffi e pugni il giovane di 26 anni che aveva esposto uno striscione con scritto 'Ama il prossimo tuo'. Alcuni dei presenti al comizio dello scorso giugno, infastiditi dalla sciarpa-striscione 'Ama il prossimo tuo', avevano cominciato ad inveire contro il 26enne, tentando di toglierglielo dalle mani e di allontanarlo dalla piazza. Due persone avevano poi cominciato a strattonarlo e a colpirlo con pugni e calci, mentre un terzo individuo lo aveva colpito con una manata in faccia.

Anche Salvini, dal palco, si era accorto del tafferuglio e aveva detto: "Lasciatelo da solo, poverino. Un applauso all'unico comunista che c'è". E ancora: "Se non c'è un comunista ai giardinetti non ci divertiamo". Alcuni agenti della polizia locale fuori servizio erano intervenuti in soccorso del ragazzo e lo avevano fatto allontanare per ricevere le prime cure. Il giorno seguente, il ragazzo era stato contattato dagli agenti della Digos per riferire quanto accaduto: a loro, il giovane aveva detto di non aver riportato alcuna lesione e, a oggi, non ha formalizzato alcuna querela per i fatti accaduti. Le attività d’indagine sono comunque proseguite. Un video amatoriale consegnato da un testimone ha consentito poi di individuare B. G., di 19 anni di Cremona, e B. M. A., di 43 anni, sempre di Cremona, come responsabili dell’aggressione. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare la terza persona che ha partecipato all’aggressione.