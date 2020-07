Bimba investita e uccisa, indagate mamma e nonna

(Fotogramma)

Dopo la mamma, anche la nonna della bimba di non ancora due anni investita e uccisa ieri a Villarbasse, nel torinese, è stata indagata per omicidio stradale. Intanto, domani, sarà eseguita l'autopsia sul corpicino della bambina per capire cosa esattamente ha causato il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba sarebbe sfuggita al controllo della nonna venendo investita dall’auto guidata dalla mamma che stava facendo retromarcia nel cortile di casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Già ieri la macchina è stata sequestrata.