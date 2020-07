Bimbo morto a Mirabeach, ci sono altri indagati

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Non solo la mamma, ma una decina di persone, tra cui il bagnino e i responsabili della sicurezza del parco Mirabeach di Ravenna, sono indagati per la morte del bimbo di 4 anni in una piscina della struttura.

Gli indagati sono stati convocati in Procura per essere ascoltati. Domattina alle 10, invece, sarà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo. Il Comune di Castrocaro Terme, dove vive la famiglia, ha proclamato una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali del bambino.