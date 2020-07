Caso Desiree, in 7 a rischio processo

(Fotogramma /Ipa)

La Procura di Roma ha chiuso l’indagine sulla morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra il 18 e il 19 ottobre scorsi in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. A rischio processo ci sono 7 persone fra cui figurano i primi 4 fermati, Alinno Chima, Mamadou Gara, detto Paco, il ghanese Yusef Salia e il 43enne senegalese Brian Minthe: tutti e quattro sono accusati di concorso in omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione e somministrazione di droga a minore.

Gara è accusato anche di cessione di droga alla ragazza e prostituzione minorile per fatti antecedenti al giorno della morte della ragazza. A incastrarli ci sono diverse prove tra cui anche il Dna di alcuni di loro trovato sul corpo della ragazza su un flacone di metadone e su una cannuccia utilizzata anche da Desiree per fumare crack. I pm capitolini hanno chiesto il processo anche per i pusher Marco Mancini e Antonella Fauntleroy, accusati di cessione di droga a minore. La settima persona a rischio processo infine si chiama Alexander Asumado, accusato di spaccio all’interno del palazzo abbandonato di San Lorenzo. A condurre le indagini sono stati gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dall’aggiunto Maria Monteleone e dal pm Stefano Pizza.

"È un passo in avanti. Siamo contente, ma aspettiamo di leggere le carte", dicono all'Adnkronos Maria Belli e Claudia Sorrenti, legali della famiglia di Desirèe, a margine dell’intitolazione a Desirèe del giardino dell’asilo nido Regina Margherita dell'Ipab IRAI in Via dei Campani. L’Ipab Irai (Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia), che si occupa di educazione dell’infanzia, ha voluto dedicare il suo giardino in memoria della ragazza, affinché possa diventare punto di ritrovo per il quartiere.

Presenti alla scoperta della targa commemorativa l’assessore alle politiche sociali del comune Laura Baldassarre e l’assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani, che ha affermato “Questo è un luogo di vita. Non c’era posto migliore per ricordare Desirée. Scoprendo la targa si dà un segno di speranza che guarda al futuro“. Prima dell’ intitolazione si è tenuta una tavola rotonda durante la quale si è affrontato il tema delle dipendenze che coinvolge sempre più ragazzi molto giovani. Sono intervenuti Daniela Ruggiero, psicologa psicoterapeuta, Ruggero Raccah, psichiatra, Orazio Giancola, sociologo, Claudia Marchionni, giornalista. Ha moderato l’incontro il giornalista Gennaro Caravano.

“Viviamo un momento di grande crisi- afferma- Ruggiero-. I ragazzi sono soli , l’abuso della tecnologia li ha isolati . L’alcol è diventato un modo per stare insieme. Molti ragazzi mancano di autostima. I genitori dovrebbero accettare i limiti dei figli e dovrebbero fidarsi dei più degli insegnanti che li vedono nelle sfide e nelle interazioni quotidiane. Droghe e alcol rendono più sicuri di sé i giovani ma fanno venire meno quel confine morale tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. Da soli non ci si salva, ci si deve far aiutare”.

Secondo Giancola, ”i giovani oggi sono più istruiti di una volta ma molto più soli e insicuri . C’è bisogno di socializzazione in famiglia e a scuola: serve un’ alleanza tra famiglie e insegnanti. Le dipendenze oggi sono vastissime: molti giovani fanno uso di droghe leggere e alcol già in età pre-adolescenziali e per loro è legittima l’acquisizione di sostanze”.

Per Raccah, “La droga all’inizio è bellissima ma poi è devastante: è un‘ autocura fallimentare. Bisogna creare le condizioni affinché il ragazzo non senta il bisogno di drogarsi. I genitori devono fin da subito dare il buon esempio così che i figli inizino già da piccoli a imitarli e perché sentano quali sono i valori giusti da incarnare”.