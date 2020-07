Esplosione a Lecce, feriti padre e figlio

Due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite, il secondo in modo più grave, a causa dell'esplosione avvenuta in una palazzina nella zona 'Il Poggio di Porto Cesareo', in provincia di Lecce. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, si sarebbe trattato di una fuga di gas. Al momento della deflagrazione, nell'abitazione c'erano il proprietario, un uomo di 62 anni e il figlio di 43. Quest’ultimo, entrando in cucina ed accortosi dell’odore di gas, ha chiuso la valvola dell’impianto, ma non ha aspettato che il gas all’interno della stanza uscisse fuori e ha acceso subito la luce innescando la deflagrazione. L'uomo è ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi, mentre il padre si trova al 'Vito Fazzi' di Lecce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Entrambi i feriti sono rimasti ustionati e sono in codice rosso. Probabilmente anche il padre verrà trasportato al Perrino. Sul posto sono ancora operativi mezzi del 118 e del 115 per la eventuale presenza di vittime sotto le macerie. La palazzina infatti ha subito danni notevoli.