Rocca di Papa, morto anche il sindaco

(Foto da Facebook)

"Il sindaco di Rocca di Papa è deceduto. Nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria e dal quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate dovute alla lunga permanenza nel luogo dell'incendio. Si esprime un sentimento di profondo cordoglio ai famigliari e tutta la comunità di Rocca di Papa". E' quanto ha riferito la Asl 2 in una nota.

Ricoverato al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Crestini era rimasto coinvolto nell'esplosione di un palazzo del municipio di Rocca di Papa. Il sindaco di Rocca di Papa aveva riportato ustioni sul 35% del corpo. Era stato l'ultimo a lasciare l'edificio, dopo aver fatto uscire dipendenti, consiglieri e cittadini. Quattro giorni fa era morto il suo delegato, Vincenzo Eleuteri, anche lui rimasto gravemente ferito nell'esplosione.

"Ho appreso con profondo dolore la notizia della morte di Emanuele Crestini, deceduto a causa delle ustioni riportate "per essersi adoperato, dopo l'esplosione nel palazzo del municipio, per portare in salvo tutte le persone che erano dentro i locali, dando un esempio di coraggio, di altruismo e di generosità nei confronti dei suoi concittadini", ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "In questo momento di dolore - ha aggiunto il capo dello Stato - desidero far pervenire ai familiari del Sindaco la mia solidarietà e partecipazione che esprimo anche ai familiari di Vincenzo Eleuteri,morto nei giorni scorsi in quella sciagura".

"Il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini non ce l'ha fatta. Era rimasto ferito nell'esplosione del palazzo comunale. Una notizia davvero triste. @Roma abbraccia la sua famiglia e i suoi cittadini in questo momento di dolore", il tweet della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Mentre in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, scrive: "La morte del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini è una tragedia. Il senso del dovere che lo ha sempre contraddistinto, l'attaccamento profondo alla comunità di cui è stato primo cittadino e la sua fedeltà alle istituzioni non saranno dimenticati".

Sul fronte delle indagini, sono accusati anche di omicidio colposo oltre che di disastro colposo e lesioni i tre indagati per l'esplosione avvenuta il 10 giugno. La decisione dei pm della Procura di Velletri è scattata in seguito alla morte del sindaco Emanuele Crestini e del delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri. Gli indagati sono il rappresentante legale di una ditta appaltatrice di Frosinone che stava effettuando i lavori davanti alla sede del municipio e il fratello, esecutore dell'operazione e il tecnico geologo al quale il Comune aveva affidato i carotaggi.