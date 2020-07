Roma, trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

(Fotogramma)

Una pistola e un biglietto in cui si lamentavano difficoltà economiche sono stati trovati nell'appartamento in via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone a Roma, dove sono stati scoperti i cadaveri di marito e moglie.

A lanciare l'allarme è stata una parente che vive a Milano perché non riusciva a contattare la coppia. I poliziotti, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco e al 118, hanno trovato i corpi senza vita nella camera da letto, sdraiati uno accanto all'altro. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio.